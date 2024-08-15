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وزيرا خارجية الإمارات والأردن يؤكدان ضرورة التوصل لوقف فوريٍ لإطلاق النار وإنهاء الكارثة الإنسانية في غزة ويؤكدان دعمهما جهود مصر وقطر والولايات المتحدة للتوصل لصفقة تبادل (سكاي نيوز)

Lebanon 24
15-08-2024 | 13:42
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