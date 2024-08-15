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القناة 7 الإسرائيلية عن وزير المالية بتسلئيل سموتريتش: إيفاد فريق المفاوضات للدوحة خطأ ونتائجه ستكون عكسية

Lebanon 24
15-08-2024 | 14:32
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