Advertisement

أخبار عاجلة

وسائل إعلام إسرائيلية: استنفار أمني واسع في تل أبيب والبحث عن شابين مشتبه بهم بتنفيذ عملية في وقت قريب

Lebanon 24
15-08-2024 | 15:00
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
"الحدث" عن وسائل إعلام إسرائيلية: نتنياهو يصل تل أبيب وترقب مشاوراته الأمنية حول مجدل شمس
lebanon 24
16/08/2024 02:51:10 Lebanon 24 Lebanon 24
وسائل إعلام إسرائيلية: نتنياهو يعقد حاليا مشاورات أمنية في تل أبيب
lebanon 24
16/08/2024 02:51:10 Lebanon 24 Lebanon 24
"العربية" عن وسائل إعلام إسرائيلية: نتنياهو يجتمع بقادة الأجهزة الأمنية لبلورة موقف بشأن محادثات غزة
lebanon 24
16/08/2024 02:51:10 Lebanon 24 Lebanon 24
وسائل إعلام إسرائيلية: نتنياهو حذر وزراءه من أن الأيام المقبلة مصيرية وطلب منهم عدم الإدلاء بتصريحات للإعلام حول الشأن الأمني
lebanon 24
16/08/2024 02:51:10 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
19:48 | 2024-08-15
19:39 | 2024-08-15
19:13 | 2024-08-15
19:00 | 2024-08-15
18:49 | 2024-08-15
18:39 | 2024-08-15
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24