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الخارجية السعودية: المملكة ترحب بفتح معبر "أدري" لإيصال مساعدات للفاشر في السودان

Lebanon 24
15-08-2024 | 15:05
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