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لابيد مُعلّقًا على هجمات المستوطنين اليوم: فراعنة اليهود في الضفة الغربية في مستوى أخلاقي رهيب (سكاي نيوز)

Lebanon 24
15-08-2024 | 15:50
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