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إعلام إسرائيلي: انتهاء اليوم الأول من مفاوضات غزة في الدوحة بمؤشرات إيجابية

Lebanon 24
15-08-2024 | 17:04
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