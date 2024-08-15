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المتحدث باسم الخارجية القطرية: اجتماع الوسطاء لإنهاء الحرب على غزة المنعقد بالدوحة مستمر وسيستأنف اليوم الجمعة

Lebanon 24
15-08-2024 | 17:14
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