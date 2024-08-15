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حماس: ندعو أبناء شعبنا بمحافظات الضفة كافة للانتفاض غضباً لردع المستوطنين ولصد هجماتهم الإرهابية

Lebanon 24
15-08-2024 | 17:45
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