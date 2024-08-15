Advertisement

أخبار عاجلة

مساعد بوتين: التخطيط للهجوم على كورسك تم بمشاركة الناتو ومخابرات غربية

Lebanon 24
15-08-2024 | 19:13
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
مساعد بوتين: أوكرانيا لم تكن تغامر بالهجوم على كورسك لولا الدعم الأميركي
lebanon 24
16/08/2024 06:22:37 Lebanon 24 Lebanon 24
بوتين يعين مساعده أليكسي ديومين قائدا لإنهاء الأزمة في كورسك (العربية)
lebanon 24
16/08/2024 06:22:37 Lebanon 24 Lebanon 24
ضابط أميركي يكشف: "الناتو" شريك مباشر في اعتداء قوات كييف على مقاطعة كورسك الروسية
lebanon 24
16/08/2024 06:22:37 Lebanon 24 Lebanon 24
عباس التقى بوتين في روسيا: بدعمكم ومساعدتكم سنصل إلى مبتغانا
lebanon 24
16/08/2024 06:22:37 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
23:16 | 2024-08-15
19:53 | 2024-08-15
19:48 | 2024-08-15
19:39 | 2024-08-15
19:00 | 2024-08-15
18:49 | 2024-08-15
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24