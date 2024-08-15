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البيت الأبيض: هجمات المستوطنين العنيفين ضد المدنيين الفلسطينيين في الضفة الغربية غير مقبولة ويجب أن تتوقف

Lebanon 24
15-08-2024 | 23:30
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