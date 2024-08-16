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"سي بي إس نيوز" الأميركية: الولايات المتحدة تُقدِّر أن #حزب_الله يمكن أن يشنّ هجوماً من دون سابق إنذار

Lebanon 24
16-08-2024 | 00:28
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