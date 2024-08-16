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"واشنطن بوست" نقلاً عن مصدر على علاقة وثيقة بحزب الله: حزب الله لن يشن عمليته الانتقامية خلال محادثات قطر لأنه لا يريد أن يتحمل مسؤولية عرقلة المحادثات أو الاتفاق المحتمل
Lebanon 24
16-08-2024
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00:31
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