"واشنطن بوست" نقلاً عن مصدر على علاقة وثيقة بحزب الله: حزب الله لن يشن عمليته الانتقامية خلال محادثات قطر لأنه لا يريد أن يتحمل مسؤولية عرقلة المحادثات أو الاتفاق المحتمل

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