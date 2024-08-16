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وول ستريت جورنال عن مسؤولين مصريين: السنوار يعتقد أن حماس تتمتع بأفضلية لدفع شروطها في المفاوضات

Lebanon 24
16-08-2024 | 01:12
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