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وزير خارجية النرويج: يجب أن يستمر دعم النرويج للسلطة الفلسطينية والشعب الفلسطيني بكل قوة

Lebanon 24
16-08-2024 | 01:24
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