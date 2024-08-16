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قصف مدفعي إسرائيلي يستهدف نازحين يحاولون الوصول إلى منازلهم شرقي خان يونس (الجزيرة)

Lebanon 24
16-08-2024 | 01:30
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