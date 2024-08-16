31
o
بيروت
34
o
طرابلس
31
o
صور
32
o
جبيل
30
o
صيدا
32
o
جونية
30
o
النبطية
31
o
زحلة
32
o
بعلبك
27
o
بشري
28
o
بيت الدين
29
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
أخبار عاجلة
استطلاع رأي لمعاريف: 40% من الإسرائيليين يقولون إن نتنياهو هو المفضل لرئاسة الحكومة مقابل 39% لصالح غانتس
Lebanon 24
16-08-2024
|
02:02
A-
A+
photos
0
A+
A-
Advertisement
مواضيع ذات صلة
استطلاع لصالح موقع واللا إذا جرت الانتخابات الآن: 43% يعتقدون أن غانتس هو الأنسب لرئاسة الحكومة
Lebanon 24
استطلاع لصالح موقع واللا إذا جرت الانتخابات الآن: 43% يعتقدون أن غانتس هو الأنسب لرئاسة الحكومة
16/08/2024 12:20:18
16/08/2024 12:20:18
Lebanon 24
Lebanon 24
غانتس لنتنياهو: حان الوقت لكي تتوقف عن العبث بمصير الحكومة
Lebanon 24
غانتس لنتنياهو: حان الوقت لكي تتوقف عن العبث بمصير الحكومة
16/08/2024 12:20:18
16/08/2024 12:20:18
Lebanon 24
Lebanon 24
استطلاع رأي للقناة 13 الإسرائيلية: 55% من الإسرائيليين يعتقدون أن خطاب نتنياهو لم يغير شيئا في الوضع
Lebanon 24
استطلاع رأي للقناة 13 الإسرائيلية: 55% من الإسرائيليين يعتقدون أن خطاب نتنياهو لم يغير شيئا في الوضع
16/08/2024 12:20:18
16/08/2024 12:20:18
Lebanon 24
Lebanon 24
استطلاع رأي لـ"إيبسوس": 67% من الأميركيين منهم مؤيدون لبايدن يقولون إنه يجب عليه التنحي من سباق الرئاسة
Lebanon 24
استطلاع رأي لـ"إيبسوس": 67% من الأميركيين منهم مؤيدون لبايدن يقولون إنه يجب عليه التنحي من سباق الرئاسة
16/08/2024 12:20:18
16/08/2024 12:20:18
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
ما سبب تأخير "حزب الله" وإيران هجومهما على إسرائيل؟
Lebanon 24
ما سبب تأخير "حزب الله" وإيران هجومهما على إسرائيل؟
08:00 | 2024-08-15
15/08/2024 08:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
هل ستضرب إيران إسرائيل؟.. تقرير أميركي يكشف
Lebanon 24
هل ستضرب إيران إسرائيل؟.. تقرير أميركي يكشف
07:00 | 2024-08-15
15/08/2024 07:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
"خطوة مثيرة للإعجاب"... هكذا تمكّنت أوكرانيا من دخول كورسك
Lebanon 24
"خطوة مثيرة للإعجاب"... هكذا تمكّنت أوكرانيا من دخول كورسك
14:00 | 2024-08-15
15/08/2024 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
هل تقوم إسرائيل بهجوم إستباقيّ ضدّ "حزب الله"؟
Lebanon 24
هل تقوم إسرائيل بهجوم إستباقيّ ضدّ "حزب الله"؟
11:00 | 2024-08-15
15/08/2024 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
محادثات الفرصة الأخيرة.. هل توقف الدوحة حرب غزة؟
Lebanon 24
محادثات الفرصة الأخيرة.. هل توقف الدوحة حرب غزة؟
13:00 | 2024-08-15
15/08/2024 01:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة
05:18 | 2024-08-16
وزيرا خارجية فرنسا وبريطانيا يصلان إلى إسرائيل لإجراء محادثات بشأن غزة والتصعيد الإقليمي (سكاي نيوز عربية)
05:13 | 2024-08-16
منظمة الصحة العالمية: أكثر من 70% من المستشفيات في السودان خرجت عن الخدمة (الجزيرة)
05:11 | 2024-08-16
وزير الدفاع البيلاروسي: هناك احتمال كبير لاستفزاز مسلح من أوكرانيا (الشرق)
05:09 | 2024-08-16
قصف مدفعي إسرائيلي يستهدف منطقتي أبو العجين والجعفراوي شرقي مدينة دير البلح (الجزيرة)
05:05 | 2024-08-16
وصول وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي والوفد المرافق إلى عين التينة للقاء رئيس مجلس النواب نبيه بري
05:03 | 2024-08-16
باكستان تسجل أول حالة جدري القرود (العربية)
فيديو
عمدة لندن مُنزعج: لم أعد أشعر بأمان كسياسي مسلم في بريطانيا (فيديو)
Lebanon 24
عمدة لندن مُنزعج: لم أعد أشعر بأمان كسياسي مسلم في بريطانيا (فيديو)
01:49 | 2024-08-09
16/08/2024 12:20:18
Lebanon 24
Lebanon 24
مضغ بطارية ليثيوم.. كلب يشعل حريقا في منزل مالكه! (فيديو)
Lebanon 24
مضغ بطارية ليثيوم.. كلب يشعل حريقا في منزل مالكه! (فيديو)
23:44 | 2024-08-07
16/08/2024 12:20:18
Lebanon 24
Lebanon 24
دمر عشرات المنازل.. حريق غابات في كاليفورنيا يتسبب بعمليات إجلاء في 4 مقاطعات (فيديو)
Lebanon 24
دمر عشرات المنازل.. حريق غابات في كاليفورنيا يتسبب بعمليات إجلاء في 4 مقاطعات (فيديو)
03:57 | 2024-07-27
16/08/2024 12:20:18
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24