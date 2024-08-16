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استطلاع رأي لمعاريف: 40% من الإسرائيليين يقولون إن نتنياهو هو المفضل لرئاسة الحكومة مقابل 39% لصالح غانتس

Lebanon 24
16-08-2024 | 02:02
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