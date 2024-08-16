Advertisement

أخبار عاجلة

مفوض عام الأونروا: قتل في غزة أكثر من 200 موظف من الوكالة و100 صحفي وكثير من العاملين في القطاع الصحي

Lebanon 24
16-08-2024 | 02:49
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
المفوض العام للأونروا: العالم يشهد لحظة قاتمة للغاية مع مقتل 40 ألف شخص أو يزيد في غزة من بينهم أكثر من 200 موظف في الأونروا
lebanon 24
16/08/2024 12:21:00 Lebanon 24 Lebanon 24
مفوض الأونروا: حان الوقت لوضع حد لهذه الفظائع التي تتكشف تحت أعيننا (الجزيرة)
lebanon 24
16/08/2024 12:21:00 Lebanon 24 Lebanon 24
مفوضيّة اللاجئين تقلب الطاولة: خفض عديد موظفيها في لبنان
lebanon 24
16/08/2024 12:21:00 Lebanon 24 Lebanon 24
الأونروا: موظفونا المحتجزون لدى إسرائيل تعرضوا لسوء معاملة وتعذيب
lebanon 24
16/08/2024 12:21:00 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
05:18 | 2024-08-16
05:13 | 2024-08-16
05:11 | 2024-08-16
05:09 | 2024-08-16
05:05 | 2024-08-16
05:03 | 2024-08-16
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24