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وزيرا خارجية فرنسا وبريطانيا يصلان إلى إسرائيل لإجراء محادثات بشأن غزة والتصعيد الإقليمي (سكاي نيوز عربية)

Lebanon 24
16-08-2024 | 05:18
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