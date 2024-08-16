رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع في مؤتمر صحافي: كلّ التحقيقات في قضية باسكال سليمان حتى الآن تناولت الجزئيّات لكنّ النقطة الأساسيّة هي خلفيّات اغتياله التي لم نستكشفها بعد

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