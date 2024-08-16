Advertisement

أخبار عاجلة

جعجع : أتمنّى على اللبنانيّين القلقين أن ينطلقوا من الوضع الراهن لكي يقرّروا لمن يريدون أن يصوّتوا في الإنتخابات المقبلة

Lebanon 24
16-08-2024 | 06:25
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الخارجية الألمانية: نرفض أي إجراءات أحادية تقوض الوضع التاريخي الراهن للمواقع المقدسة في القدس (الشرق)
lebanon 24
16/08/2024 14:55:46 Lebanon 24 Lebanon 24
بسبب الوضع الراهن.. شركات طيران تعلق رحلاتها إلى بيروت
lebanon 24
16/08/2024 14:55:46 Lebanon 24 Lebanon 24
جعجع لبري: وفّر وقتًا وعناءً على نفسك وعلى اللبنانيّين وادعُ لجلسة انتخابية رئاسية
lebanon 24
16/08/2024 14:55:46 Lebanon 24 Lebanon 24
حركتا فتح وحماس ستجتمعان الشهر الجاري في بكين تلبية لدعوة صينية في لقاء يعقبه اجتماع لكافة الفصائل الفلسطينية للتباحث في سبل إنهاء الانقسام والوضع الراهن (أ.ف.ب)
lebanon 24
16/08/2024 14:55:46 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
07:48 | 2024-08-16
07:39 | 2024-08-16
07:35 | 2024-08-16
07:35 | 2024-08-16
07:16 | 2024-08-16
07:14 | 2024-08-16
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24