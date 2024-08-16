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ارتفاع عدد الشهداء إلى 6 جراء قصف العدوّ خيمة يقطنها نازحون في منطقة مواصي خان يونس (الجزيرة)
Lebanon 24
16-08-2024
|
07:35
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