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وزير الخارجية البريطاني: أجرينا مباحثات إيجابية بهدف الوصول إلى صفقة ونهاية للحرب التي أزهقت آلاف الأرواح (الجزيرة)

Lebanon 24
16-08-2024 | 08:11
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