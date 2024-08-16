Advertisement

أخبار عاجلة

وزير الخارجية المصرية: هناك أزمات عديدة تمرّ بها المنطقة ونخشى أن يكون لها انعكاسات سلبية على استقرار لبنان

Lebanon 24
16-08-2024 | 09:06
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
وزير الخارجية المصرية: ندعم تطبيق قرار 1701 جنوب لبنان باعتباره الضامن الأساسي للاستقرار
lebanon 24
16/08/2024 19:23:59 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الخارجية المصرية يُحذّر خلال اتصال هاتفي مع نظيره البريطاني من خطورة استمرار الحرب في غزة وما تؤدي إليه من توتر وتصعيد فى المنطقة بما في ذلك لبنان وأمن الملاحة في البحر الأحمر
lebanon 24
16/08/2024 19:23:59 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الخارجية المصرية: القاهرة ستقوم بكل ما يلزم لتفادي أي انفجار للأوضاع أو تصعيد غير مسبوق في لبنان
lebanon 24
16/08/2024 19:23:59 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الخارجية المصرية: زيارتي هي رسالة دعم قوية للبنان والجهود مستمرة لوقف اطلاق النار في غزة لسحب فتيل التوترات
lebanon 24
16/08/2024 19:23:59 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
12:14 | 2024-08-16
12:12 | 2024-08-16
12:09 | 2024-08-16
12:00 | 2024-08-16
11:50 | 2024-08-16
11:46 | 2024-08-16
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24