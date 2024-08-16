المكتب الاعلامي لميقاتي: ان التنظير عن بُعد ومن عُلو رغم معرفة الظروف الدقيقة التي تعمل فيها الحكومة والمعطيات غير الخافية على احد هو قمة الافتراء والتجني

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