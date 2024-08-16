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البيت الأبيض: واشنطن قدمت في الدوحة اقتراحا يقلص الفجوات بين حماس وإسرائيل

Lebanon 24
16-08-2024 | 10:42
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