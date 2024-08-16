Advertisement

أخبار عاجلة

البيت الأبيض يعلن استئناف المفاوضات الهادفة لهدنة في غزة الأسبوع المقبل في القاهرة

Lebanon 24
16-08-2024 | 10:46
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
البيت الأبيض: هاريس وبايدن يجريان الأسبوع المقبل أول جولة انتخابية مشتركة منذ قرار الرئيس الأميركي المفاجئ بالانسحاب من انتخابات 2024 (سكاي نيوز عربية)
lebanon 24
17/08/2024 00:30:39 Lebanon 24 Lebanon 24
البيت الأبيض: الولايات المتحدة ليست مستعدة لاستئناف المفاوضات النووية في ظلّ الرئيس الإيراني الجديد
lebanon 24
17/08/2024 00:30:39 Lebanon 24 Lebanon 24
البيت الأبيض: ستكون هناك حزم أمنية إضافية قادمة لأوكرانيا في الأيام المقبلة (سكاي نيوز عربية)
lebanon 24
17/08/2024 00:30:39 Lebanon 24 Lebanon 24
البيت الأبيض: الاجتماع الخاص بوقف إطلاق النار في غزة المزمع انعقادها في 15 آب ستجري في الدوحة أو القاهرة (الحرة)
lebanon 24
17/08/2024 00:30:39 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
17:25 | 2024-08-16
17:19 | 2024-08-16
17:15 | 2024-08-16
17:13 | 2024-08-16
17:11 | 2024-08-16
17:03 | 2024-08-16
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24