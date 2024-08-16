Advertisement

أخبار عاجلة

غوتيريش: نناشد جميع الأطراف تقديم ضمانات ملموسة على الفور لتنفيذ هدنات إنسانية من أجل حملات التطعيم ضد شلل الأطفال في غزة (الحرة)

Lebanon 24
16-08-2024 | 12:14
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
بو حبيب: الحكومة اللبنانية تعتزم دعم وتقديم مقترح جديد لاستكمال تنفيذ البنود الاخرى بطريقة ترضي جميع الأطراف المعنية
lebanon 24
17/08/2024 00:32:10 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير خارجية مصر: ضرورة التنفيذ الفوري للقرار 1701 من كافة الأطراف
lebanon 24
17/08/2024 00:32:10 Lebanon 24 Lebanon 24
"الأونروا": نحتاج إلى الوصول المستمر إلى جميع مناطق القطاع من دون عوائق لتقديم المساعدات والتخطيط للعمليات الإنسانية
lebanon 24
17/08/2024 00:32:10 Lebanon 24 Lebanon 24
مناشدة عاجلة.. غوتيريش: منع انتشار شلل الأطفال في غزة يتطلب جهوداً ضخمة
lebanon 24
17/08/2024 00:32:10 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
17:25 | 2024-08-16
17:19 | 2024-08-16
17:15 | 2024-08-16
17:13 | 2024-08-16
17:11 | 2024-08-16
17:03 | 2024-08-16
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24