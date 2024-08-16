Advertisement

أخبار عاجلة

البيت الأبيض: بايدن بحث مع أمير قطر والسيسي التقدم الحاصل في مفاوضات غزة (الحدث)

Lebanon 24
16-08-2024 | 13:46
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
البيت الأبيض: فريق الأمن القومي أطلع بايدن وهاريس على الجهود العسكرية الأميركية لدعم الدفاع عن إسرائيل
lebanon 24
17/08/2024 00:33:30 Lebanon 24 Lebanon 24
البيت الأبيض: بايدن لن يسمح للمتطرفين بمن فيهم الذين في إسرائيل بدفع مفاوضات غزة خارج سياقها (الجزيرة)
lebanon 24
17/08/2024 00:33:30 Lebanon 24 Lebanon 24
البيت الأبيض: هاريس وبايدن يجريان الأسبوع المقبل أول جولة انتخابية مشتركة منذ قرار الرئيس الأميركي المفاجئ بالانسحاب من انتخابات 2024 (سكاي نيوز عربية)
lebanon 24
17/08/2024 00:33:30 Lebanon 24 Lebanon 24
البيت الأبيض: بايدن يتحدث إلى أمير قطر ورئيس مصر بشأن الجهود المبذولة لتهدئة التوتر في الشرق الأوسط وجهود وقف إطلاق النار في غزة
lebanon 24
17/08/2024 00:33:30 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
17:32 | 2024-08-16
17:25 | 2024-08-16
17:19 | 2024-08-16
17:15 | 2024-08-16
17:13 | 2024-08-16
17:11 | 2024-08-16
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24