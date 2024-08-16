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البيت الأبيض: بايدن بحث مع أمير قطر والسيسي التقدم الحاصل في مفاوضات غزة (الحدث)
Lebanon 24
16-08-2024
|
13:46
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