Advertisement

أخبار عاجلة

مسؤول كبير بالإدارة الأميركية: محادثات الدوحة بشأن إنهاء الصراع في غزة كانت بناءة للغاية

Lebanon 24
16-08-2024 | 14:23
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
بيان قطري أميركي مصري: المحادثات التي جرت في الدوحة كانت جادة وبناءة وأُجريت في أجواء إيجابية
lebanon 24
17/08/2024 00:33:38 Lebanon 24 Lebanon 24
روسيا: تصريحات أوكرانيا بشأن إنهاء الصراع مرتبطة بالانتخابات الأميركية (العربية)
lebanon 24
17/08/2024 00:33:38 Lebanon 24 Lebanon 24
موقع واللا عن مسؤولين إسرائيليين: مدير المخابرات الأميركية سينضم لمحادثات صفقة التبادل بالدوحة الأسبوع المقبل
lebanon 24
17/08/2024 00:33:38 Lebanon 24 Lebanon 24
مسؤول كبير في الإدارة الأميركية لشبكة NBC NEWS : من المرجح إجراء مفاوضات في الدوحة في الأيام المقبلة مع وجود فريق أميركي للمساعدة في التوصل إلى اتفاق
lebanon 24
17/08/2024 00:33:38 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
17:32 | 2024-08-16
17:25 | 2024-08-16
17:19 | 2024-08-16
17:15 | 2024-08-16
17:13 | 2024-08-16
17:11 | 2024-08-16
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24