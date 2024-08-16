Advertisement

أخبار عاجلة

وزير الخارجية الهولندي: على إسرائيل أن تتخذ التدابير اللازمة لمنع عنف المستوطنين في الضفة الغربية (الجزيرة)

Lebanon 24
16-08-2024 | 14:33
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
منسق السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل: ندين هجمات المستوطنين في قرية جيت بالضفة الغربية (الجزيرة)
lebanon 24
17/08/2024 00:33:57 Lebanon 24 Lebanon 24
الخارجية القطرية: ندين بأشد العبارات اقتحام وزيرين إسرائيليين وأعضاء بالكنيست ومئات المستوطنين باحات المسجد الأقصى المبارك (الجزيرة)
lebanon 24
17/08/2024 00:33:57 Lebanon 24 Lebanon 24
نيويورك تايمز عن مسؤولين إسرائيليين: غارات الجيش الإسرائيلي على الضفة الغربية تهدف لمنع فتح جبهة ثانية للقتال (الجزيرة)
lebanon 24
17/08/2024 00:33:57 Lebanon 24 Lebanon 24
الخارجية الأميركية: ينبغي لإسرائيل المسارعة بفتح تحقيق ومحاسبة المسؤولين عن تقييد فلسطيني بمقدمة سيارة عسكرية بالضفة الغربية (الجزيرة)
lebanon 24
17/08/2024 00:33:57 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
17:32 | 2024-08-16
17:25 | 2024-08-16
17:19 | 2024-08-16
17:15 | 2024-08-16
17:13 | 2024-08-16
17:11 | 2024-08-16
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24