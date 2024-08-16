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"أكسيوس": إدارة بايدن تهدف التوصّل إلى صفقة تبادل في غزّة الأسبوع المقبل

Lebanon 24
16-08-2024 | 18:29
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