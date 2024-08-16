28
o
بيروت
30
o
طرابلس
28
o
صور
30
o
جبيل
28
o
صيدا
29
o
جونية
22
o
النبطية
22
o
زحلة
21
o
بعلبك
22
o
بشري
25
o
بيت الدين
26
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
أخبار عاجلة
7 شهداء وعدد من الجرحى جراء قصف للاحتلال على مدخل بلدة الزوايدة وسط غزة
Lebanon 24
16-08-2024
|
19:13
A-
A+
photos
0
A+
A-
Advertisement
مواضيع ذات صلة
شهيدان وعدد من الجرحى جراء غارة إسرائيلية استهدفت منزلا في محيط مستشفى شهداء الأقصى وسط القطاع (الجزيرة)
Lebanon 24
شهيدان وعدد من الجرحى جراء غارة إسرائيلية استهدفت منزلا في محيط مستشفى شهداء الأقصى وسط القطاع (الجزيرة)
17/08/2024 03:18:38
17/08/2024 03:18:38
Lebanon 24
Lebanon 24
مصادر فلسطينية: 5 شهداء وعدد من الجرحى جراء اقتحام القوات الإسرائيلية لمدينة طولكرم بالضفة الغربية
Lebanon 24
مصادر فلسطينية: 5 شهداء وعدد من الجرحى جراء اقتحام القوات الإسرائيلية لمدينة طولكرم بالضفة الغربية
17/08/2024 03:18:38
17/08/2024 03:18:38
Lebanon 24
Lebanon 24
وسائل إعلام فلسطينية: أكثر من 10 شهداء وعدد كبير من الجرحى جراء قصف إسرائيلي على تجمع للنازحين شرق خانيونس جنوبي قطاع غزة
Lebanon 24
وسائل إعلام فلسطينية: أكثر من 10 شهداء وعدد كبير من الجرحى جراء قصف إسرائيلي على تجمع للنازحين شرق خانيونس جنوبي قطاع غزة
17/08/2024 03:18:38
17/08/2024 03:18:38
Lebanon 24
Lebanon 24
محافظ طوباس للتلفزيون العربي: 5 شهداء في طوباس وبلدة طمون جراء العدوان الإسرائيلي منذ صباح اليوم
Lebanon 24
محافظ طوباس للتلفزيون العربي: 5 شهداء في طوباس وبلدة طمون جراء العدوان الإسرائيلي منذ صباح اليوم
17/08/2024 03:18:38
17/08/2024 03:18:38
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
رقص بطريقة غريبة... ناصيف زيتون يُثير الجدل: "شو صاير فيه بعد الزواج"؟
Lebanon 24
رقص بطريقة غريبة... ناصيف زيتون يُثير الجدل: "شو صاير فيه بعد الزواج"؟
07:27 | 2024-08-16
16/08/2024 07:27:20
Lebanon 24
Lebanon 24
رزق به أهله بعد 14 عاماً... شربل حبشي ابن الـ17 عاماً يفارق الحياة
Lebanon 24
رزق به أهله بعد 14 عاماً... شربل حبشي ابن الـ17 عاماً يفارق الحياة
06:39 | 2024-08-16
16/08/2024 06:39:23
Lebanon 24
Lebanon 24
معلومات عن الهزّة الأرضيّة التي ضربت لبنان.. كم بلغت قوّتها؟
Lebanon 24
معلومات عن الهزّة الأرضيّة التي ضربت لبنان.. كم بلغت قوّتها؟
06:36 | 2024-08-16
16/08/2024 06:36:18
Lebanon 24
Lebanon 24
هزة أرضية شعر بها اللبنانيون... ما هو مصدرها؟
Lebanon 24
هزة أرضية شعر بها اللبنانيون... ما هو مصدرها؟
06:17 | 2024-08-16
16/08/2024 06:17:10
Lebanon 24
Lebanon 24
"انت كبرتيها... عمرا 13 سنة": سيرين عبد النور تتعرّض للانتقادات بسبب ابنتها "تاليا" شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
"انت كبرتيها... عمرا 13 سنة": سيرين عبد النور تتعرّض للانتقادات بسبب ابنتها "تاليا" شاهدوا الفيديو
01:48 | 2024-08-16
16/08/2024 01:48:27
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة
19:49 | 2024-08-16
مقتل 80 شخصاً وجرح العشرات جراء هجوم للدعم السريع على قرية في ولاية سنار في السودان
18:58 | 2024-08-16
مديرا المخابرات الأميركية والموساد يشاركان في قمة القاهرة الأسبوع الجاري
18:40 | 2024-08-16
غارة إسرائيلية على محيط بلدة تول في قضاء النبطية
18:29 | 2024-08-16
"أكسيوس": إدارة بايدن تهدف التوصّل إلى صفقة تبادل في غزّة الأسبوع المقبل
18:21 | 2024-08-16
قوات الاحتلال تقتحم بلدة عوريف جنوبي نابلس
18:19 | 2024-08-16
بدران: حماس وفصائل المقاومة حريصون على وقف الحرب وحرب الإبادة المستمرة ضد شعبنا في غزة
فيديو
عمدة لندن مُنزعج: لم أعد أشعر بأمان كسياسي مسلم في بريطانيا (فيديو)
Lebanon 24
عمدة لندن مُنزعج: لم أعد أشعر بأمان كسياسي مسلم في بريطانيا (فيديو)
01:49 | 2024-08-09
17/08/2024 03:18:38
Lebanon 24
Lebanon 24
مضغ بطارية ليثيوم.. كلب يشعل حريقا في منزل مالكه! (فيديو)
Lebanon 24
مضغ بطارية ليثيوم.. كلب يشعل حريقا في منزل مالكه! (فيديو)
23:44 | 2024-08-07
17/08/2024 03:18:38
Lebanon 24
Lebanon 24
دمر عشرات المنازل.. حريق غابات في كاليفورنيا يتسبب بعمليات إجلاء في 4 مقاطعات (فيديو)
Lebanon 24
دمر عشرات المنازل.. حريق غابات في كاليفورنيا يتسبب بعمليات إجلاء في 4 مقاطعات (فيديو)
03:57 | 2024-07-27
17/08/2024 03:18:38
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24