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CNN: واشنطن طلبت من طهران عبر الوسطاء عدم الهجوم على إسرائيل لأن هناك مسار باتفاق غزة

Lebanon 24
16-08-2024 | 23:12
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