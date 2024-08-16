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ارتفاع عدد الشهداء إلى 12 جراء قصف إسرائيلي على مدخل بلدة الزوايدة وسط قطاع غزة

Lebanon 24
16-08-2024 | 23:19
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