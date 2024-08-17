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المرصد السوري: القوات الأميركية تعزز مواقعها في دير الزور تحسبا لهجمات فصائل موالية لإيران

Lebanon 24
17-08-2024 | 01:30
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