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الخارجية الروسية: أوكرانيا استخدمت صواريخ غربية في الهجوم على كورسك ومن المرجح أن تكون أميركية الصنع
Lebanon 24
17-08-2024
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01:33
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