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وزير الخارجية المصري: تم التركيز في مباحثاتنا على الأوضاع في المنطقة وجهود منع التصعيد

Lebanon 24
17-08-2024 | 04:06
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