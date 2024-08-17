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إدارة مستشفى العودة شمال قطاع غزة: نحذر من توقف المستشفى عن العمل خلال 24 ساعة بسبب نقص الوقود

Lebanon 24
17-08-2024 | 04:27
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