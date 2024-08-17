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الأونروا: إسرائيل قلصت المنطقة الإنسانية إلى 11% من مساحة قطاع غزة والنازحون لا يجدون مكانا آمنا (الجزيرة)

Lebanon 24
17-08-2024 | 05:43
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