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الأونروا: إسرائيل قلصت المنطقة الإنسانية إلى 11% من مساحة قطاع غزة والنازحون لا يجدون مكانا آمنا (الجزيرة)
Lebanon 24
17-08-2024
|
05:43
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