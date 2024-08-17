"حزب الله": استهدفنا تموضعاً لجنود العدو ‏في موقع المرج بمحلقتين انقضاضيتين وحققنا اصابة بشكل مباشر وأوقعنا فيهم عددا من القتلى ‏والجرحى‏

Lebanon 24