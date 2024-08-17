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قيادي في حماس: حديث بايدن عن قرب التوصل لوقف النار في غزة "وهم" (الحدث)

Lebanon 24
17-08-2024 | 06:22
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