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غالانت: الجيش الإسرائيلي مستعد للانسحاب من محور فيلادلفيا لمدة 6 أسابيع

Lebanon 24
17-08-2024 | 07:11
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