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الرئيس نجيب ميقاتي إتصل بوزير خارجية بريطانيا: للضغط على العدو الاسرائيلي لوقف استهدافه المباشر للبلدات والقرى الجنوبية
Lebanon 24
17-08-2024
|
08:21
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