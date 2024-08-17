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وسائل إعلام إسرائيلية: مقتل جنديين وإصابة ثالث بجروح خطيرة بانفجار عبوة بمعارك غزة

Lebanon 24
17-08-2024 | 09:30
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