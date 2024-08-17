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وزير خارجية كوبا: أكثر من 40 ألف فلسطيني تم ذبحهم في غزة ونحو مليونين من سكانها يتعرضون للإبادة الجماعية الإسرائيلية (الجزيرة)

Lebanon 24
17-08-2024 | 09:34
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