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كتائب شهداء الأقصى: قصفنا بقذائف الهاون قوات العدو وآلياتهم المتوغلة شمال شرقي مدينة خان يونس (الجزيرة)

Lebanon 24
17-08-2024 | 10:11
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