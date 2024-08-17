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"الجزيرة" عن "القناة 12" الإسرائيلية: 14 فريقا من الإطفاء و6 طائرات يعملون في مواقع عدة لإخماد نيران اندلعت جراء القصف من لبنان

Lebanon 24
17-08-2024 | 10:55
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