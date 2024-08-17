مصادر عبرية: 14 فريق إطفاء و6 طائرات إســ.ـرائيلية تعمل لإخماد حرائق واسعة في شمال فلسطين المحتلة بعد إطلاق صــ.ـواريخ من لبنان مساء اليوم.

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