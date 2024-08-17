Advertisement

أخبار عاجلة

كوبا: وزير الخارجية برونو رودريغير: ندين الإفلات من العقاب الذي تواصل الحكومة الإسرائيلية التصرف به، والذي يتجاهل الدعوات المتكررة من المجتمع الدولي لوضع حد لهذه الجرائم

Lebanon 24
17-08-2024 | 12:02
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
القناة 13 الإسرائيلية: نتنياهو رفض مقابلة وزير خارجية بريطانيا الذي يزور إسرائيل بسبب سحب لندن تحفظها على قرارات الجنايات الدولية
lebanon 24
17/08/2024 20:56:56 Lebanon 24 Lebanon 24
الخارجية الأردنية: ندين قرارات وإجراءات الحكومة الإسرائيلية بإقرار مخطط لتوسيع بؤرة استيطانية جديدة على أراض قرب بيت لحم (الجزيرة)
lebanon 24
17/08/2024 20:56:56 Lebanon 24 Lebanon 24
الخارجية العمانية: ندين اقتحام باحات الأقصى من قبل أعضاء في الحكومة الإسرائيلية مما يمثل استفزازا لمشاعر المسلمين وتحريضا لمزيد من التصعيد
lebanon 24
17/08/2024 20:56:56 Lebanon 24 Lebanon 24
الخارجية الأردنية: ندين اقتحام وزيرين إسرائيليين متطرفين للمسجد الأقصى ونعتبره خرقا فاضحا للقانون الدولي (الجزيرة)
lebanon 24
17/08/2024 20:56:56 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
15:03 | 2024-08-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:34 | 2024-08-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:13 | 2024-08-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:34 | 2024-08-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:12 | 2024-08-16 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
13:55 | 2024-08-17
13:52 | 2024-08-17
13:48 | 2024-08-17
13:47 | 2024-08-17
13:40 | 2024-08-17
13:38 | 2024-08-17
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24