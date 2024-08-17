كوبا: وزير الخارجية برونو رودريغير: ندين الإفلات من العقاب الذي تواصل الحكومة الإسرائيلية التصرف به، والذي يتجاهل الدعوات المتكررة من المجتمع الدولي لوضع حد لهذه الجرائم

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