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صافرات الإنذار تدوي في "شتولا" شمال فلسطين المحتلة قرب الحدود مع لبنان

Lebanon 24
17-08-2024 | 12:20
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